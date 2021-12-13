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Общество13 декабря 2021 14:06

Попавшая под автобус уфимка засудила «Башавтотранс» на 345 тыс. рублей

Ее требования поддержала районная прокуратура
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщина при поддержке прокуратуры отсудила у госперевозчика порядка 345 тыс. рублей

Женщина при поддержке прокуратуры отсудила у госперевозчика порядка 345 тыс. рублей

В Уфе местная жительница засудила «Башавтотранс» за ДТП. Автобус госперевозчика совершил наезд на горожанку в декабре 2020 года. Женщина получила травму, вылечилась и потребовала компенсацию.

– Экспертизой установлено, что потерпевшей причинен средний вред здоровью, ею были затрачены денежные средства на покупку лекарственных средств, – передала башкирская прокуратура. – После случившегося женщина обратилась в суд за компенсацией ущерба.

Требования уфимки поддержала районная прокуратура. В итоге суд обязал «Башавтотранс» выплатить пострадавшей материальную и моральную компенсацию – порядка 345 тысяч рублей.