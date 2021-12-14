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Общество14 декабря 2021 4:24

Уфа заняла последнее место в рейтинге удовлетворенности жителей общественным транспортом

Негативный отзыв о пассажирских перевозках в башкирской столице оставили более 77% горожан
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Исключительно положительный отзыв об уфимском общественном транспорте оставили только 85 уфимцев из 1353

Исключительно положительный отзыв об уфимском общественном транспорте оставили только 85 уфимцев из 1353

Уфа заняла последнее место в рейтинге городов-миллионников России по уровню удовлетворенности жителей общественным транспортом. Опрос среди населения проводил «Гражданский патруль».

В башкирской столице респондентами стали 1353 жителей. 1051 (или 77,6% от общего числа опрошенных) человек негативно отозвался о работе общественного транспорта. Только у 85 горожан автобусы, троллейбусы и трамваи не вызвали никаких нареканий. Таким образом, Уфа стала лидером по показателю недовольства пассажирскими перевозками. Второе и третье места антирейтинга заняли Самара (71% недовольных жителей) и Ростов-на-Дону (70%).

В то же время наибольшее число положительных оценок дали жители Красноярска и Санкт-Петербурга – 56-58% опрошенных заявили, что транспорт работает в целом неплохо, но есть проблемы.