Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 декабря 2021 3:24

На госпитализации с коронавирусом в Башкирии находятся 45 детей

Более 10% пациентов, которые сейчас лежат в больницах с COVID-19, – несовершеннолетние
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
45 детей с COVID-19 в Башкирии находятся на госпитализации

45 детей с COVID-19 в Башкирии находятся на госпитализации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии по состоянию на 13 декабря на госпитализации с коронавирусом находятся 45 детей. 39 несовершеннолетних пациентов лежат в республиканской клинической инфекционной больнице, еще шесть – в городской больнице №17. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Сейчас подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 6 904 жителя Башкирии, 6 550 лечатся от инфекции дома. Оставшиеся 354 пациента лежат в ковид-госпиталях: 92 человека в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.