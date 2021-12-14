На госпитализации с коронавирусом в Башкирии находятся 45 детей

45 детей с COVID-19 в Башкирии находятся на госпитализации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии по состоянию на 13 декабря на госпитализации с коронавирусом находятся 45 детей. 39 несовершеннолетних пациентов лежат в республиканской клинической инфекционной больнице, еще шесть – в городской больнице №17. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Сейчас подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 6 904 жителя Башкирии, 6 550 лечатся от инфекции дома. Оставшиеся 354 пациента лежат в ковид-госпиталях: 92 человека в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.