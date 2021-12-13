Парламент Башкирии внесет в Госдуму законопроект о конфискации авто у пьяных водителей

Машину предлагается забирать в тех случаях, когда водитель второй раз за год попадается пьяным за рулем или становится виновником ДТП с тяжелыми последствиями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парламент Башкирии внесет в Государственную Думу законопроект, предусматривающий конфискацию автомобилей у пьяных водителей. Инициативу поддержал Совет законодателей России.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая республики Константин Толкачев, машину предлагается забирать в тех случаях, когда водитель «во второй раз в течение года попадается пьяным за рулем или становится виновником ДТП с тяжелыми последствиями».

– Автомобиль является источником повышенной опасности. Под управлением нетрезвого человека он может стать орудием убийства. Изъятие орудия совершения преступления представляется справедливым наказанием. Конфискация будет также эффективной профилактической мерой. Зная, что за «пьяное» вождение можно лишиться автомобиля, человек хорошо задумается, стоит ли садиться за руль нетрезвым. – рассказал Толкачев.

По словам парламентария, практика ужесточения уголовного наказания за нетрезвое вождение является эффективной. Так, после увеличения максимально возможного срока лишения свободы для пьяных водителей до 15 лет смертность на дорогах по их вине «сократилось более чем наполовину».