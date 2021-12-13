За сутки в Башкирии зарегистрировано 529 новых случаев коронавируса

Минздрав утверждает, что заболеваемость в республике идет на спад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии, как утверждает глава Минздрава Максим Забелин, снизилась заболеваемость коронавирусом. Так, отмечается уменьшение числа заболевших по сравнению с прошлой неделей примерно на 12 процентов. За сутки в республике зарегистрировано 529 новых случаев заболевших, а общее число инфицированных достигло 114308 человек. На амбулаторном лечении из них находятся 6550 жителей республики, еще 354 госпитализированы. Состояние 92 пациентов врачи оценивают как тяжелое, в реанимацию переведены 20 пациентов. С выздоровлением выписано более 90 процентов заболевших – всего 103419 человек, +539 за последние сутки.

В настоящий момент в Башкирии развернуто 2250 инфекционных коек, занятость составляет 74 процента.

А вот темпы вакцинации за последнюю неделю немного снизились. Первым компонентом привились 2084736 жителей региона, полностью завершили вакцинацию 1882703 человека.