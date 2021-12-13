Число умерших от коронавируса в Башкирии приблизилось к 4 тыс. человек

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 3 985 человек

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 3 985 человек. За сутки инфекция унесли жизни еще 32 пациентов. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Общее число случаев COVID-19 тем временем превысило отметку в 114 тысяч и сейчас составляет 114 308. В течение последних 24 часов инфекция подтвердилась у 529 жителей

Вылечились от коронавируса более 103,4 тыс. человек, 539 из них выписались по выздоровлению за прошедшие сутки.

Первым компонентом вакцины привились 2,08 млн жителей республики, вторым – 1,88 млн.