Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 6:47

В Башкирии разыскивают без вести пропавших на автомобиле отца и его 4-летнего сына

Они передвигаются на Chevrolet Aveo белого цвета
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: "Отклик"

фото: "Отклик"

В башкирском городе Стерлитамаке разыскивают мужчину, который со своим 4-летним ребенком уехал на машине в неизвестном направлении. Ориентировку опубликовала организация «Отклик».

По данным активистов, пропали 48-летний Игорь Байстрюк и его маленький сын Антон. Вчера, 12 декабря, они выехали из дома на Chevrolet Aveo белого цвета с госномером А615МО. Сейчас их местонахождение неизвестно. Пропавшие были одеты так же, как на фото.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 89871060601 («Отклик») или 02