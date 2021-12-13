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Общество13 декабря 2021 6:10

На жителей Уфы было составлено 1,7 тыс. протоколов за нарушения антиковидных ограничений

Только за один день мобильные группы проверили 1,2 тыс. объектов торговли, культуры и спорта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

На жителей Уфы за все время действия антиковидных ограничений – с марта 2020 года – было составлено свыше 1,7 тыс. протоколов за их нарушения. Об этом 12 декабря сообщили в городской администрации.

– Всего проведено более 80 тысяч проверок организаций и учреждений, выявлено порядка 2 тысяч нарушений, – передали в мэрии.

Последняя на данный момент массовая проверка прошла в минувшую субботу, 11 декабря. Чиновники, а также сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств сформировали 129 мобильных групп и проверили 1,2 тыс. объектов торговли, культуры и спорта. По итогам рейдлв были выявлены единичные нарушения масочного режима в магазинах. Помимо наличия масок, инспекторы также проверяют сертификаты о вакцинации у сотрудников, правильность организации входного контроля и соблюдение санитарных норм.