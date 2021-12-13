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Происшествия13 декабря 2021 5:44

Водитель Volvo в Башкирии насмерть сбил мужчину

Пешеход, по словам автомобилиста, внезапно выскочил на проезжую часть
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Абзелиловском районе Башкирии местный житель погиб под колесами легковушки. Смертельное ДТП случилось вечером 12 декабря. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным дорожной полиции, на втором километре автодороги Аскарово-Давлетово 60-летний водитель на Volvo 440 совершил наезд на 58-летнего мужчину. Последний пытался перейти проезжую часть в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков. По словам автомобилиста, он не успел среагировать на погибшего, поскольку тот внезапно вышел на дорогу. В обстоятельствах происшествия разберется Госавтоинспекция.