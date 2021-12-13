В Башкирии за ночь при пожарах в жилых домах погибли пять человек

фото: МЧС РБ

В Башкирии за прошедшую ночь при пожарах в жилых домах погибли пять человек. Данные об инцидентах сегодня, 13 декабря, обнародовало МЧС.

Два похожих возгорания с летальным исходом зарегистрированы в деревне Резяпово (Чекмагушевской район) и Бикеево (Чишминский район). В обоих ЧП огнем были охвачены бревенчатые жилые дома, где в одиночестве находились мужчины 82 лет. Тела пенсионеров при тушении обнаружили спасатели.

Пожар, в котором погибли сразу два человека, случился под утро в башкирской столице Уфе. В доме по улице Аксакова загорелась квартира на третьем этаже. Из «пятиэтажки» были эвакуированы десять человек, но двоих мужчин87 и 57 лет спасти не удалось.

Еще один инцидент произошел в селе Поляковка Учалинского района. Пожар был зафиксирован в бревенчатом доме по Береговой улице. 72-летний хозяин дома скончался. В МЧС уточнили, что здание не было газифицировано и отапливалось печкой.