«Ты мертвый!»: жителя Башкирии до полусмерти избили на сельской дискотеке

Жителя Башкирии до полусмерти избил человека на сельской дискотеке в 2010 году, а виновник объявился только сейчас.

В Салаватском межрайонном суде рассказали, что история произошла в середине января 2010 года. Тогда на сельскую дискотеку в Насибаш приехала компания ребят из соседней области. Во время танцев они устроили драку с местными жителями. Один из гостей надел на руку кастет и несколько раз ударил местного оппонента.

Очевидцы помогли пострадавшему выйти на улицу. В этот момент его обидчик выбежал из клуба, ударил жертву ногой в голову и прокричал фразу «Ты мертвый!». После этого группа гостей ретировалась.

В итоге пострадавший долгое время провел в коме. Его удалось спасти только благодаря профессионализму местных врачей.

Примечательно, что по горячим следам нападавшего найти так не удалось. Спустя почти 11 лет обидчик сам пришел в полицию, раскаялся в преступлении и написал явку с повинной. В ближайшее время пройдет рассмотрение уголовного дело о покушении на убийство.