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Общество10 декабря 2021 14:35

Синоптики: в Башкирии ожидается дефицит осадков

В выходные на территорию республики сместится антициклон
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии в ближайшие дни будет морозно и бесснежно

В Башкирии в ближайшие дни будет морозно и бесснежно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в ближайшие дни будет морозно и бесснежно – синоптики Башгидромета прогнозируют дефицит осадков.

По данным специалистов, в выходные дни на территорию республики сместится антициклон. Он разгонит облака и снизит температуру воздуха. Столбики термометров ночью покажут -14,-19° (при прояснениях -20,-25°), днем -9,-14°.

– Атмосферное давление будет высоким, поэтому вероятность осадков ожидается небольшой, – передали синоптики. – В начале следующей недели по республике сохранится морозная погода и по-прежнему с дефицитом осадков.