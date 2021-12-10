Синоптики: в Башкирии ожидается дефицит осадков

В Башкирии в ближайшие дни будет морозно и бесснежно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в ближайшие дни будет морозно и бесснежно – синоптики Башгидромета прогнозируют дефицит осадков.

По данным специалистов, в выходные дни на территорию республики сместится антициклон. Он разгонит облака и снизит температуру воздуха. Столбики термометров ночью покажут -14,-19° (при прояснениях -20,-25°), днем -9,-14°.

– Атмосферное давление будет высоким, поэтому вероятность осадков ожидается небольшой, – передали синоптики. – В начале следующей недели по республике сохранится морозная погода и по-прежнему с дефицитом осадков.