В Башкирии от COVID-19 с начала 2021 года умерли 36 медиков, заразившихся на работе

Переболевшим коронавируом медикам, а также родственникам умерших от инфекции специалистов в 2021 году было выплачено почти 900 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии от коронавируса с начала текущего года скончались 36 медиков, заразившихся при исполнении своих обязанностей. Переболели инфекцией порядка 11 тыс. специалистов. Об этом «КП-Уфа» сообщили в профсоюзе работников здравоохранения.

По данным правозащитной организации, за 2021 год Региональное отделение Фонда социального страхования выплатила медикам, инфицировавшимся COVID-19 на работе, почти 898 млн рублей. По объему этих выплат Башкирия занимает первое место среди других регионов России. Как отметил председатель профсоюза Рауль Халфин, это связано не с большим количеством заболевших, а с хорошо организованной работой по учету и расследованию случаев инфицирования.

– К осени прошлого года представители профсоюза вошли во врачебные комиссии по расследованию инфицирования в большинстве медорганизаций республики. А председатель Республиканского профсоюза входит в Апелляционную комиссию Минздрава РБ, рассматривающую обращения по отказам в выплатах, – рассказали в профсоюзе.

Медицинские работники, заболевшие коронавирусом и временно лишившиеся трудоспособности, получают 68,8 тыс. рублей. Если инфекция стала причиной инвалидности работника, величина выплаты варьируется от 688 тыс. до 2 млн рублей. В случае смерти от коронавируса родственники погибшего получают 2,7 млн рублей.