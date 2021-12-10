Пять человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом и Toyota Land Cruiser в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 10 декабря, в третьем часу дня на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии столкнулись микроавтобус «Газель Некст» и Toyota Land Cruiser 200. Пять человек в результате происшествия были госпитализированы, передали региональные ГИБДД и МЧС.

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась на 108-м километре автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, пассажирский транспорт врезался в остановившийся внедорожник, а затем вылетел в кювет.

фото: ГИБДД РБ

Сообщается как минимум о пяти пострадавших – на машинах «скорой» их доставили в городскую больницу №1 города Стерлитамака.

– Сотрудники МЧС России и спасатели Госкомитета РБ по ЧС оперативно прибыли на место происшествия и деблокировали водителя, пассажиры вышли сами до прибытия спасателей, – передали в МЧС РБ.

фото: ГИБДД РБ

Как уточнили в экстренном ведомстве, детей среди пострадавших нет. Всего в микроавтобусе, которые принадлежит частному перевозчику, находилось 11 человек, включая шофера. «Газель» ехала из города Салавата в Уфу. В Toyota, кроме водителя, сидели три пассажира.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Они разбираются в обстоятельствах аварии.