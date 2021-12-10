На проспекте Салавата Юлаева в Уфе водитель на легковушке въехал в парапет

фото: ГИБДД Уфы

Сегодня, 10 декабря, на проспекте Салавата Юлаева в Уфе легковушка въехала в разделительный парапет. ДТП случилось около 9:45 утра.

Как рассказали «КП-Уфа» в городской ГИБДД, в аварию попала Kia Rio, которой управлял 27-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Сипайловской и не справился с управлением.

фото: ГИБДД Уфы

От удара об ограждение передняя часть иномарки оказалась сильно смята. Сидевший за рулем молодой человек выжил, его осматривают медики. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», добавили в пресс-службе дорожной полиции Уфы.

Очевидцы происшествия отмечают, что водитель легковушки мог превысить скорость – стрелка спидометра замерла на отметке в 140 километров в час.