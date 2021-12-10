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Здоровье10 декабря 2021 7:24

Число жертв COVID-19 в Башкирии приближается к 3,9 тыс. человек

На фоне постепенного спада новых случаев коронавируса уровень смертности остается высоким
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За прошедшие сутки 34 жителя Башкирии скончались от коронавируса

За прошедшие сутки 34 жителя Башкирии скончались от коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 3 890 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано еще 34 летальных исходов. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Общее число подтвержденных случаев инфекции в республике сейчас превышает 112,6 тыс. В течение минувших 24 часов COVID-19 диагностировали 573 жителям.

Переболели коронавирусом свыше 101,7 тыс. человек, 621 из них выписался по выздоровлению за день.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привились 2,06 млн человек, вторым – 1,85 млн.