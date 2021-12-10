В Уфе за покушение на подкуп в 80 млн рублей будут судить начальника отдела нефтяной компании

Посредники в подкупе вину признали полностью, а инициатор незаконной сделки – частично Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе за покушение на коммерческий подкуп в 80 млн рублей будут судить начальника отдела крупной нефтедобывающей компании. По уголовному делу в качестве посредников также проходят еще два человека. Об этом 9 декабря сообщил Следственный комитет Башкирии.

Следствие утверждает, что управленец нефтяной фирмы через сообщников предложил директору подрядной организации помочь победить в тендере на ремонт и обслуживание оборудования на месторождении в районе Крайнего севера. Обещая также обеспечить приемку выполненный работ, начальник отдела запросил себе 8,5% отката по контракту – более 81,6 млн рублей.

– После победы подрядчика в конкурсе, при передаче директором части оговоренной суммы в размере 15 млн рублей одному из посредников, последний был задержан с поличным в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ, – передали в СК РБ.

Посредники вину признали полностью, а инициатор незаконной сделки – частично. В ближайшее время уголовное дело о покушении на коммерческий подкуп будет передано в суд.