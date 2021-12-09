Правительство России выделило Башкирии более 1,8 млрд рублей на поддержку здравоохранения

Правительство России выделило Башкирии и другим регионам страны 89 млрд рублей на поддержку медицины

Башкирия получит от правительства России дополнительно более 1,8 млрд рублей на поддержку местной системы здравоохранения. Финансовая помощь призвана «сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции» и обеспечении больничного лечения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Помимо Башкирии, деньги из резервного фонда получат и другие регионы России. Всего правительство предусмотрело на поддержку здравоохранения субъектов РФ 89 млрд рублей. Предполагается, что этих средств хватит на оказание медицинской помощи при «не менее 800 тыс. случаев госпитализаций».