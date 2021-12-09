Три района в Башкирии находятся в зоне риска по заболеваемости коронавирусом

С начала текущего года в Бакалинском районе было зарегистрировано более тысячи случаев COVID-19, в Дуванском – 933, в Учалинском – 905

Бакалинский, Дуванский и Учалинский районы Башкирии находятся в зоне риска по заболеваемости коронавирусом. Об этом, сегодня, 9 декабря на антиковидном совещании со ссылкой на «оперативные показатели» сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Глава республики Радий Хабиров поручил чиновникам «принять меры по нормализации ситуации и усилению на этих территориях санитарно-эпидемиологических норм».

Согласно статистике регионального Минздрава, с начала текущего года в Бакалинском районе было зарегистрировано более тысячи случаев COVID-19 (заболеваемость составляет 4,1 тыс. в расчете на 100 тыс. населения), в Дуванском – 933 (3 тыс.), в Учалинском – 905 (1,29 тыс.).

С начала пандемии и по состоянию на 9 декабря в Башкирии подтверждено более 112,1 тыс. случаев коронавируса, переболели инфекцией 101 тыс. человек, скончались от нее 3 856 жителей.