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Здоровье9 декабря 2021 11:03

Два муниципалитета в Башкирии вошли в число аутсайдеров по вакцинации от COVID-19

В то же время восемь районов перевыполнили план прививочной кампании
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Первым компонентом вакцины в Башкирии привиты 2 059 482 человека

Первым компонентом вакцины в Башкирии привиты 2 059 482 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В двух муниципалитетах Башкирии – городе Сибае и Бурзянском районе – наблюдаются низкие темпы вакцинации от коронавируса. Об этом 9 декабря на заседании антиковидного оперштаба рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.

В то же время лидерами прививочной кампании против COVID-19 являются Буздякский, Альшеевский, Чишминский, Чекмагушевский, Уфимский, Кушнаренковский, Стерлибашевский и Караидельский районы. Эти муниципалитеты выполнили план по вакцинации более 80% населения.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привиты 2 059 482 человека, вторым – 1 842 592 человека. Это соответственно 82,9% и 74,2% подлежащего вакцинации населения.