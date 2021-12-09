Два муниципалитета в Башкирии вошли в число аутсайдеров по вакцинации от COVID-19

Первым компонентом вакцины в Башкирии привиты 2 059 482 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В двух муниципалитетах Башкирии – городе Сибае и Бурзянском районе – наблюдаются низкие темпы вакцинации от коронавируса. Об этом 9 декабря на заседании антиковидного оперштаба рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.

В то же время лидерами прививочной кампании против COVID-19 являются Буздякский, Альшеевский, Чишминский, Чекмагушевский, Уфимский, Кушнаренковский, Стерлибашевский и Караидельский районы. Эти муниципалитеты выполнили план по вакцинации более 80% населения.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привиты 2 059 482 человека, вторым – 1 842 592 человека. Это соответственно 82,9% и 74,2% подлежащего вакцинации населения.