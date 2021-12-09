В Башкирии впервые за два месяца зарегистрировано менее 600 новых случаев COVID-19

За сутки инфекцию диагностировали 589 жителям

В Башкирии впервые с 7 октября зарегистрировано менее шестисот новых случаев коронавируса. За сутки инфекцию диагностировали 589 жителям. В предыдущие два месяца прирост зараженных колебался между 610 и 681 человеком. С начала пандемии на территории региона зарегистрирована более 112,1 тыс. случаев COVID-19. Статистику по состоянию на 9 декабря обновил местный оперштаб.

Число умерших от инфекции тем временем продолжает расти. В течение минувших 24 часов скончался еще 31 пациент. За все время коронавирус стал причиной смерти для 3 856 жителей республики.

Переболели COVID-19 в Башкирии 101 тыс. человек, 623 из них выписались за последние сутки.

Первым компонентом вакцины привились 2,05 млн граждан, вторым – 1,84 млн.