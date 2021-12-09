В психотерапевтическом центре в Уфе сменился главврач

фото: Республиканский клинический психотерапевтический центр

Республиканский клинический психотерапевтический центр в Уфе возглавила Наталья Тулбаева. Приказ о назначении 7 декабря подписал глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. Нового руководителя на собрании сотрудников РКПЦ представил замминистра Евгений Кустов.

Наталья Тулбаева – врач-психиатр высшей квалификационной категории. До того стать руководителем РКПЦ она продолжительное время была заместителем главного врача по организационно-методической работе в республиканской психиатрической больнице.

Отметим, что главврач в психотерапевтическом центре сменился впервые за десять лет. С 2011 года лечебницей руководил Ильгиз Тимербулатов.