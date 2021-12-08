Восемь помещений бывших магазинов «Матрица» в Башкирии продали за 212 млн рублей

Общая площадь ушедших с молока помещений составляет почти 7 тысяч квадратных метров

В Башкирии 7 декабря за 212 млн рублей были проданы восемь помещений, где ранее располагались магазины сети «Матрица». Об этом сообщил «Ъ-Уфа» со ссылкой на арбитражного управляющего признанной банкротом компании «Инвест-недвижимость», которой ранее принадлежали распроданные помещения. Их покупателем стал бизнесмен Мидхат Абдулманов – совладелец фирм «Развитие» и «Телеграф».

Общая площадь ушедших с молока помещений составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Одно находится в городе Октябрьском, остальные семь – в Уфе. Все они обременены договорами аренды и ипотекой.