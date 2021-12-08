Сколько Башкирия потратила на содержание Хабирова и его чиновников

Фото: Рустем Ахунов

Стало известно, в какую сумму обойдется башкирской казне содержание администрации главы республики, в том числе и самого руководителя региона.

В ответ на запрос «КП-Уфа» в пресс-службе администрации сообщили, что этом году из бюджета на «обеспечение деятельности» этого органа власти должны потратить 386,6 млн рублей. На 1 декабря 2021 года из этой суммы уже израсходовали 361,7 млн рублей. В том числе, на содержание самого руководителя региона потратили 5,2 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе главы Башкирии, 97,4% от годовых расходов на администрацию Хабирова составляют зарплаты сотрудников. В денежном выражении это 374,2 млн рублей. На 1 декабря 2021 года в штате находятся 191 человек.