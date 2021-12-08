В Уфе на пять часов закроют парковку парка Победы

фото: glavarb.ru

Завтра, 9 декабря, на несколько часов закроют парковку парка Победы в Уфе. Ограничение будет введено «для обеспечения безопасности […] во время мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества». Об этом сообщила городская администрация.

Стоянка парка будет недоступна для автовладельцев в течение пяти часов – с 8:00 до 13:00.

Городские службы принесли извинения уфимцам за временные неудобства.

День Героев Отечества - памятная дата, установленная в России в 2007 году, которая отмечается ежегодно 9 декабря.