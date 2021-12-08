Управделами Хабирова отберет подрядчика для обслуживания ВИП-персон в аэропорту

Подрядчик по обслуживанию ВИП-пассажиров в аэропорту будет отобран 10 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление делами главы Башкирии Радия Хабирова отберет подрядчика для обслуживания ВИП-персон в аэропорту Уфы в 2022 году. Тендер стоимостью 1 млн рублей был размещен на портале госзакупок. Деньги на услуги будут выделены из бюджета республики.

Согласно условиям госконтракта, победитель торгов должен будет бронировать авиабилеты, снимать в аэропорту залы для совещаний и переговоров, обслуживать пассажиров в ВИП-залах, а также обеспечивать стоянки авто и пропуски с сопровождением машины к воздушному судну.

Арендуемые залы для переговоров, как следует из закупочной документации, должны быть оборудованы «защитой от утечки конфиденциальной речевой информации». Госконтракт обяжет подрядчика следить за тем, чтобы ВИП-залы были обеспечены кондиционерами, доступом в сеть, зоной для организации пресс-подхода, охранным видеонаблюдением, и баром «с разнообразным меню».

Электронный аукцион, по итогам которого будет отобран подрядчик, пройдет в пятницу, 10 декабря.