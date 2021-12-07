В Башкирии сироты обратились к Бастрыкину из-за выданного им непригодного жилья

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Следком по Башкирии проведет проверку по обращению сирот из Баймакского района республики, которые недавно обратились в соцсетях к главе СКР Александру Бастрыкину. Как сообщает пресс-служба ведомства, организована доследственная проверка «по обращению опубликованному в социальных сетях».

Суть обращения группы детей-сирот в том, что им выдали абсолютно непригодное для жизни жилье. В ближайшее время следователи СКР по Башкирии опросят самих сирот, руководство и сотрудников администрации Баймакского района. В это же время сотрудники правоохранительных органов осмотрят жилье и, если это потребуется, назначат все необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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