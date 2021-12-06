В Уфе работник кафе получил ожоги лица и рук, вынося горящее масло

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Сегодня в уфимском кафе быстрой доставки на улице Новоселов произошло ЧП. Как рассказали в региональном МЧС, на кухне, расположенной в двухэтажном кирпичном пристрое, вспыхнуло горящее масло. 21-летний работник кафе попытался вынести горящее масло на улицу, но споткнулся и упал. В итоге парень получил серьезные ожоги лица, рук и ног. Его немедленно госпитализировали в ожоговое отделение, состояние пациента врачи оценивают как среднетяжелое.

- Возгорание удалось ликвидировать еще до приезда пожарных. Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.