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Происшествия6 декабря 2021 14:44

В Уфе работник кафе получил ожоги лица и рук, вынося горящее масло

21-летний парень госпитализирован в ожоговое отделение
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Сегодня в уфимском кафе быстрой доставки на улице Новоселов произошло ЧП. Как рассказали в региональном МЧС, на кухне, расположенной в двухэтажном кирпичном пристрое, вспыхнуло горящее масло. 21-летний работник кафе попытался вынести горящее масло на улицу, но споткнулся и упал. В итоге парень получил серьезные ожоги лица, рук и ног. Его немедленно госпитализировали в ожоговое отделение, состояние пациента врачи оценивают как среднетяжелое.

- Возгорание удалось ликвидировать еще до приезда пожарных. Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.