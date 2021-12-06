Башкирия снимет со спасателей ответственность за ущерб при оправданном риске

Башкирский парламент намерен в окончательном чтении принять закон, согласно которому сотрудники экстренных и аварийных служб будут освобождены от ответственности за ущерб при спасении людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Башкирский парламент намерен в окончательном чтении принять закон, согласно которому сотрудники экстренных и аварийных служб будут освобождены от ответственности за ущерб при спасении людей. Новую норму собираются принять на итоговом заседании осенней сессии.

– Членов аварийно-спасательных подразделений предлагается освобождать от ответственности за последствия их действий в тех случаях, когда риск оправдан, а принятые решения не превышают пределов крайней необходимости, – рассказал спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Он отметил, что нововведение позволит руководителям спасательных служб и их подчиненным не бояться брать на себя ответственность и «исполнять обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности». По словам Толкачева, в экстренных ситуациях они должны действовать максимально рационально и руководствоваться главной целью – спасти жизни людей.