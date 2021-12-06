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Общество6 декабря 2021 7:04

Башкирия снимет со спасателей ответственность за ущерб при оправданном риске

Нововведение примут на итоговом заседании осенней сессии местного парламента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирский парламент намерен в окончательном чтении принять закон, согласно которому сотрудники экстренных и аварийных служб будут освобождены от ответственности за ущерб при спасении людей

Башкирский парламент намерен в окончательном чтении принять закон, согласно которому сотрудники экстренных и аварийных служб будут освобождены от ответственности за ущерб при спасении людей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Башкирский парламент намерен в окончательном чтении принять закон, согласно которому сотрудники экстренных и аварийных служб будут освобождены от ответственности за ущерб при спасении людей. Новую норму собираются принять на итоговом заседании осенней сессии.

– Членов аварийно-спасательных подразделений предлагается освобождать от ответственности за последствия их действий в тех случаях, когда риск оправдан, а принятые решения не превышают пределов крайней необходимости, – рассказал спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Он отметил, что нововведение позволит руководителям спасательных служб и их подчиненным не бояться брать на себя ответственность и «исполнять обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности». По словам Толкачева, в экстренных ситуациях они должны действовать максимально рационально и руководствоваться главной целью – спасти жизни людей.