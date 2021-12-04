Под Уфой спасатели вытащили из горящей бани 25-летнюю женщину

Фото: МЧС по РБ

Сегодня вечером в главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение, что на улице Богородской в селе Михайловка Уфимского района горит баня. На место немедленно прибыли пожарные и другие экстренные службы. Выяснилось, что горит кирпичная баня 4 на 6 метра, и есть риск, что огонь перекинется на другие строения.

В течение получаса пожарным удалось локализовать пламя, а еще через полчаса пожар был полностью потушен. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В горящей бане дымом надышалась 25-летняя женщина. Ее доставили в больницу, сейчас врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

- Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На месте работает дознаватель МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.