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Общество4 декабря 2021 16:34

В Уфе пропала 38-летняя Алия Хаматшина

От женщины нет новостей с 20 ноября
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе уже 2 недели родные и близкие разыскивают 38-летнюю Алию Хаматшину. Уфимка пропала 20 ноября, когда вышла из дома по делам, и с тех пор ее больше никто не видел. К поискам женщины подключилась полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы, карие глаза.

Была одета: серая шуба, черные брюки, черные ботинки, голубая шапка.

Если вам что-то известно о судьбе или местонахождении Алии Хаматшиной, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(800)700-54-52.