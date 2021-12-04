В Уфе пропала 38-летняя Алия Хаматшина

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе уже 2 недели родные и близкие разыскивают 38-летнюю Алию Хаматшину. Уфимка пропала 20 ноября, когда вышла из дома по делам, и с тех пор ее больше никто не видел. К поискам женщины подключилась полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы, карие глаза.

Была одета: серая шуба, черные брюки, черные ботинки, голубая шапка.

Если вам что-то известно о судьбе или местонахождении Алии Хаматшиной, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(800)700-54-52.