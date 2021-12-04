«Динамо» разгромило «Салават Юлаев» на домашнем льду

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Сегодня в «Уфа-Арене» состоялся долгожданный матч между ХК «Салават Юлаев» и московским «Динамо». Вот только несмотря на все надежды фанатов, гости разгромили «СЮ» на домашнем льду. Итог матча 4:0 в пользу «Динамо».

Мастерским дублем отметился Станислав Галиев, также забросили шайбы Андрей Сергеев и Антон Белов. И хотя в третьем периоде матча хозяева льда отвоевали два большинства, вот только реализовать численное преимущество и разбавить счет не удадлсь.

Следующий матч «Салавата Юлаева» состоится 6 декабря, когда на льду команда встретится с владивостокским «Адмиралом».