Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 декабря 2021 13:50

В Башкирии у школьного повара зажевало руку электрической мясорубкой

Истекающую кровью женщину передали врачам
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

ЧП произошло сегодня в Туймазинской коррекционной школе. Как рассказали в региональном Госкомитете по ЧС, 65-летняя повар крутила фарш, когда неожиданно ее руку зажевала электрическая мясорубка. На крики несчастной прибежали коллеги, которые отключили мясорубку и вызвали спасателей. С помощью специальных инструментов спасатели извлекли пострадавшую конечность из шнека, после чего истекающую кровью женщину увезли в больницу и прооперировали.

Напомним, похожий случай произошел в 2016 году на уфимском хлебзаводе. Во время работы тестоотделительной машины туда затянуло руку работницы предприятия. Коллеги успели помочь женщине вытащить конечность и вызвали «скорую». Травмы оказались очень серьезными: открытые переломы костей, порванные артерии и мышцы, поэтому руку пришлось ампутировать.