В Башкирии у школьного повара зажевало руку электрической мясорубкой

Фото: архив КП

ЧП произошло сегодня в Туймазинской коррекционной школе. Как рассказали в региональном Госкомитете по ЧС, 65-летняя повар крутила фарш, когда неожиданно ее руку зажевала электрическая мясорубка. На крики несчастной прибежали коллеги, которые отключили мясорубку и вызвали спасателей. С помощью специальных инструментов спасатели извлекли пострадавшую конечность из шнека, после чего истекающую кровью женщину увезли в больницу и прооперировали.

Напомним, похожий случай произошел в 2016 году на уфимском хлебзаводе. Во время работы тестоотделительной машины туда затянуло руку работницы предприятия. Коллеги успели помочь женщине вытащить конечность и вызвали «скорую». Травмы оказались очень серьезными: открытые переломы костей, порванные артерии и мышцы, поэтому руку пришлось ампутировать.