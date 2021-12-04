«Победила фашизм и коронавирус»: 101-летняя жительница Башкирии выписалась из ковид-госпиталя

Фото: больница Кумертау и Куюргазинского района

Радостные новости пришли из больницы Кумертау и Куюргазинского района. Там из ковид-госпиталя с выздоровлением выписалась 101-летняя жительница Федоровского района. Анисия Матвеевна поступила в госпиталь 20 ноября с коронавирусом. Несмотря на преклонный возраст, женщина решила не сдаваться вирусу и быстро пошла на поправку. Вчера, 3 ноября, Анисию Матвеевну выписали домой.

- Анисия Матвеевна - ветеран Великой отечественной войны, с 1943 года прошедшая все тяготы военной жизни и встретившая День победы в Кенигсберге. Человек, победивший фашизм и коронавирусную инфекцию, - с гордостью рассказывают врачи госпиталя.