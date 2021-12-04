Гололед, метель и мокрый снег на проводах: на Башкирию надвигается снежная буря

На дорогах ожидаются гололед и снежные наносы, водителей просят быть осторожнее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода в Башкирии продолжает набирать обороты. В МЧС по республике предупредили, что сегодня и завтра ожидается сильная облачность, дождь, переходящий в снег, а также шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Из-за налипания мокрого снега на деревьях и проводах, прохожим стоит быть осторожнее и держатся подальше. Водителей предупреждают о сильном гололеде и снежных наносах на дорогах, а также ухудшении видимости до 500 метров.

Также напомним, что в ближайшие 2 дня температура воздуха днем и ночью продержится на отметке -3; +2 градуса, после чего в Башкирию придет похолодание до -18. Морозы продержатся в республике практически до конца следующей недели.