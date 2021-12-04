Житель Башкирии после неудавшегося свидания ограбил салон связи

Фото: УМВД России по Оренбургской области

24-летний житель Башкирии познакомился с очаровательной девушкой из Оренбурга и даже поехал к ней на свидание. Вот только романтической встречи не произошло, и обозленный парень решил прокатиться по городу. На улице он решил подвезти молодого человека, а тот, заметив плохое настроение своего попутчика, предложил ему отвлечься и ограбить салон сотовой связи. Выбив пластиковую дверь и разбив витрины, парни похитили 16 мобильников на сумму более 155 тысяч рублей.

Похищенное добро приятели разделили между собой. 10 сотовых телефонов уфимец привез домой и передал своей знакомой, которая сдала их в ломбард. Как сообщают УМВД России по Оренбургской области, обоих злоумышленников уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».