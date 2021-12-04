В Башкирии ночью электропоезд сбил 52-летнего мужчину

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Сегодня ночью в Белебеевском районе Башкирии произошло смертельное происшествие с участием электропоезда. Как сообщил глава Госкомитета республики по ЧС, около двух часов ночи 52-летний местный житель решил перебежать железнодорожные пути прямо перед идущим составом, но не успел. Машинист попытался экстренно затормозить, но было поздно. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Всего за 2021 год, по данным ведомства, на железнодорожных путях погибли 6 человек, еще 5 получили были травмированы и оказались в больнице.