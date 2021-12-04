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Происшествия4 декабря 2021 16:01

Уроженец Башкирии 2 месяца развращал девочку из Санкт-Петербурга, уговаривая ее присылать обнаженные фото

Сейчас в отношении 25-летнего безработного мужчины возбуждено уголовное дело
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Все это время безработный подозреваемый проживал в Москве

Все это время безработный подозреваемый проживал в Москве

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца Башкирии, которые на протяжении двух месяцев заставлял 12-летнюю девочку присылать ему свои обнаженные фотографии. Как сообщает издание Piter.TV, 25-летний безработный мужчина познакомился с подростком в соцсетях и с августа по октябрь 2021 года заставлял ее в Telegram присылать свои фото, а ответ отсылал снимки других обнаженных девушек.

Вскоре следователям удалось выйти на след предполагаемого извращенца. Его задержали в Москве, где он проживал в последнее время, и изъяли сотовый и ноутбук. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия».