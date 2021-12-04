За сутки 36 жителей Башкирии скончались от коронавируса

Смертность от инфекции в регионе по-прежнему остается высокой

В Башкирии оперштаб предоставил новые данные по ситуации с коронавирусом. За сутки зарегистрировано еще 653 новых случаев заболевания, таким образом число инфицированных в республике перевалило за 109 тысяч – 109009 человек. От осложнений ковида скончались еще 36 жителей Башкирии, а общее число жертв вируса выросло до 3690 человек. Напомним, что по сравнению с прошлым годом число умерших увеличилось в 169 раз. Еще 653 жителей региона смогли справиться с болезнью. Число выздоровевших достигло 97916 человек.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привились уже 2 025 574 человек, еще 1 788 593 полностью завершили вакцинацию.