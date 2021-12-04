Хабиров предложил назвать математический лицей в Уфе в честь создателя первого советского компьютера

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Сегодня на своей странице в соцсетях Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником всех тех, кто имеет отношение к информатике. Также Хабиров рассказал, что накануне в уфимской администрации поступило предложение назвать строящийся математический лицей в честь создателя первого советского компьютера Башира Рамеева. Знаменитый ученый, доктор технических наук родился в 1918 году в Баймакском районе Башкирии, а после войны переехал в Пензу, где стал работать в НИИ математических машин.

В 1948 году Башир Рамеев и Исаак Брук изобрели «Автоматическую цифровую электронную машину», а через несколько лет ученый создал первый советский компьютер «Стрела», а также вычислительные машины «Урал». Разработки знаменитого уроженца Башкирии также нашли свое применение в советских оборонных и космических программах.

Радий Хабиров предложил всем жителям республики проголосовать – стоит ли назвать математический лицей в честь великого ученого.