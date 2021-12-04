Что станет с магазинами в Уфе после новости, что основатель «Красное&Белое» закрыл ИП

В компании заверили, что магазины закрываться не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основатель популярнейшей сети недорогих алкомаркетов «Красное&Белое» Сергей Студенников с 22 ноября больше не является индивидуальным предпринимателем. В статусе ИП Студенников пробыл 5 лет и за это время вошел в топ-200 самых богатых бизнесменов России.

Сейчас в компании проводится реорганизация всей структуры, но покупателей спешат успокоить – на работе магазинов, напомним, что только в Уфе их около 200, это никак не отразится.

— С магазинами в Уфе всё будет в полном порядке, —сообщила в беседе с UFA1.RU специалист по связям с общественностью «Красное&Белое» Наталья Аверкиева.