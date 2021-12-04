«Это что за издевательство?»: жители башкирского села возмутились елкой, установленной на площади

Фото: соцсети

Жители села Нурлино Уфимского района возмутились елкой, установленной на площади, где будут проходить гуляния. По сельчан, главный символ Нового года оказался весьма потрепанным и облысевшим, и уж точно не вызывает праздничного настроения.

- Что за издевательство? Год назад ничего не было, а тут на тебе – достопримечательность новогодняя! Такой добрый и светлый праздник, и под этим деревом? Это даже елкой назвать сложно, - негодуют сельчане.

- Смотреть страшно. Надо же ещё поискать и найти такую прелесть. Такое ощущение, что просто посмеялись, что очень неуместно. Очень обидно за детей, - переживают остальные.

Местные жители даже опубликовали фотографию елки на странице Радия Хабирова в соцсетях, предложив провести опрос среди жителей Башкирии – нравится ли им елка. На обращение сразу же отреагировали в администрации Уфимского района, пообещав разобраться в ситуации.

Впрочем, у местных жителей есть свое предложение по поводу новогодней елки – и весьма рациональное.

- Посадить ель, пусть растет. Наряжать в Новый год. В районе то это проще, чем в городе, хотя и в городе возможно. Экономия во всем будет, - отмечает Лилия М.