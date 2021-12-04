В Башкирии из-за снегопада на одном участке трассы произошло 3 ДТП с участием 5 машин

Фото: ГИБДД по РБ

Вчера днем Башкирию накрыло снегопадом. Водители на дорогах жаловались на плохую видимость и гололед, и, конечно, не обошлось без аварий. Так, например, в Кармаскалинском районе на одном участке трассы произошло сразу три аварии с участием 5 машин.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, опасным участком стал 52-й километр трассы Уфа-Оренбург. Сначала там столкнулись Renault Mеgane и попутная фура Daf, а уже через некоторое время на том же месте Mitsubishi Outlander влетел в Volkswagen Tiguan. А через пару часов попутная «Лада Гранта» догнала стоящий внедорожник Mitsubishi Outlander.

К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал, а вот автомобилям теперь точно понадобится дорогостоящий ремонт. Движение на трассе также перекрывать не потребовалось.