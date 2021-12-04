Омикрон не пройдет: в уфимском аэропорту вводят новые антиковидные ограничения

Как долго продлятся ограничения - пока не уточняется

В уфимском аэропорту, чтобы не допустить появления и распространения нового омикрон-штамма, вводят новые антиковидные ограничения. Так по решению федерального оперштаба вводится ограничение на въезд гражданам стран из группы риска – в первую очередь, ЮАР, Ботсваны, Королевства Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании и Гонконга, а также иностранным гражданам, которые находились в этих странах в течение последних 10 дней.

А вот жителям Башкирии и другим гражданам России, прибывающим из вышеуказанных стран, а также из Китая, Израиля и Великобритании, необходимо в аэропорту пройти обязательное экспресс-тестирование на коронавирус. ПЦР-тест будет проводиться бесплатно специалистами республиканского Центра гигиены и эпидемиологии.