В одном из башкирских городов подростков застукали за неприличным занятием

Фото: соцсети

Жители села Большеустьинское Мечетлинского района возмутились играми местных подростков. Одна из сельчанок выложила в соцсети фотографию ребят, с увлечением пинающих и крошащих ледяные глыбы, предназначенные для строительства ледового городка.

— Вот оно какое уважение к чужой работе от молодого поколения, - возмущается женщина.

Некоторые сельчане отметили, что игра со льдом может быть опасна, и ледяные глыбы следовало бы оградить, тем более что они просто лежат кучей и тают.

- Я каждый день хожу мимо елки. Там было все обтянуто бело-красной лентой. Дети ее посрывали, а теперь все, кому не лень, ползают по ледяным глыбам. И никто при этом не задумывается о том, что это опасно! – считает Анастасия Я.