В Башкирии в 2021 году скончались 187 младенцев

Прирост младенческой смертности за год составил 0 процентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики Росстата предоставили данные статистики младенческой смертности по регионам. В Башкирии за январь-октябрь 2021 года умерло 187 детей в возрасте до года (5,5 случаев на 100 000 человек). Точно такое же количество младенцев (5,4 случая на 100 000 человек) скончалось за аналогичный период прошлого года. Таким образом прирост младенческой смертности составил 0 процентов.

Наибольший рост младенческой смертности в 2021 году наблюдается в Дагестане (+117% за год), Москве (+107,5%) и Забайкальском крае (+143,1%).