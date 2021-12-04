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Здоровье4 декабря 2021 5:39

Смертность от коронавируса в Башкирии за год выросла в 169 раз

В октябре 2021 от осложнений вируса скончались 1524 человека, а в октябре 2020 – только 9
Инга НОВИЦКАЯ
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Еще осенью прошлого года смертность не превышала нескольких случаев в месяц

Еще осенью прошлого года смертность не превышала нескольких случаев в месяц

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росстат представил статистику смертности от коронавирусной инфекции по регионам. Согласно данным аналитиков, смертность от коронавируса в Башкирии за год увеличилась почти на 17 тысяч процентов. Например, в октябре 2020 года коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 9 жителей Башкирии (у 8 из них вирус был идентифицирован, еще у одного нет). А вот уже в октябре 2021 осложнения вируса унесли жизнь 1524 человек (у 1362 вирус выявлен, еще у 162, возможно, не идентифицирован). Таким образом прирост смертельных случаев, по данным Росстата, увеличился в 169 раз.

Еще у 45 пациентов, болевших ковидом и скончавшихся в октябре 2021 года, вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на ухудшение хронических болезней. В октябре 2020 умер от осложнений имеющихся хронических болезней только один пациент с коронавирусом.