В Стерлитамаке ищут 36-летнюю женщину, пропавшую неделю назад

фото: "Отклик"

В башкирском городе Стерлитамаке без вести пропала 36-летняя Оксана Рябуха. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил поисковый отряд «Отклик». По данным активистов, о местонахождении горожанки ничего не известно с прошлой субботы, 27 ноября.

Приметы пропавшей: рост – 163 см, худощавое телосложение, темные волосы средней длины, карие глаза.

Была одета в черную вязаную шапку, черную короткую куртку, светлые джинсы и черные кроссовки.

Все, кто знает о местонахождении Оксаны Рябухи, просят обратиться по телефону 89871060601 («Отклик») или 02.