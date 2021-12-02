Житель Башкирии в порыве ревности с особой жестокостью убил двоих человек

Фото: СКР по Башкирии

Накануне в Стерлитамаке состоялся суд над 34-летним местным жителем, которого обвиняли в убийстве двоих человек с особой жестокостью. Вина изверга была доказана еще в ходе следствия, так как мужчина признался в совершенном преступлении.

Как сообщает пресс-служба СКР по Башкирии, жуткое преступление произошло в ночь с 27 на 28 февраля 2021 года. Тогда обвиняемый вместе со своей 40-летней сожительницей пришел в гости к своему 62-летнему знакомому. После длительного совместного распития спиртного изверг приревновал женщину к хозяину и стал избивать их. По версии следствия, сначала он пустил в ход кулаки, затем стал избивать их ногами, а завершилось все тем, что подсудимый схватил ножки от сломанных табуреток и стал бить их по голове. В результате жестокого избиения оба потерпевших скончались на месте.

После жестокой расправы над знакомым и своей сожительницей мужчина крепко уснул, а утром обнаружил бездыханные тела. Он сам позвонил в полицию и дождался приезда стражей порядка. Изверг не стал отпираться и сразу же признался в содеянном.

Как отметили в пресс-службе Следкома по Башкирии, суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу пока не вступил.