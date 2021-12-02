Должники присылают бизнесмену из Уфы угрожающие фото его жены и детей

фото: Флюр Асадуллин // vk.com

Недоброжелатели присылают бизнесмену из Уфы угрожающие фото, на которых изображены его жена и дети. Мужчина обратился за помощью к уполномоченному по правам предпринимателей в Башкирии Флюру Асадуллину. Правозащитник 2 декабря придал истории огласку на своей странице в соцсетях.

– Присылают фото жены в похоронной рамке с датой смерти, венки подкидывают, фото детей, когда они в детском саду… Похоже на фильм про 90-е, но нет, это наше время и происходит это в Уфе, у нас под носом, – отметил омбудсмен.

Предприниматель рассказал Асадуллину, что таким образом на него давят «партнеры», которые ему должны деньги». Бизнесмен писал заявление в полицию, но там якобы отказались возбуждать уголовное дело. Уполномоченный заявил, что сам «срочно» обратится с запросами в прокуратуру и МВД. «Надеюсь, быстро удастся разобраться и помочь предпринимателю», заключил Асадуллин.